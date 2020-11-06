Ушная сера поможет выявить депрессию

Ушная сера может говорить о психических заболеваниях. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В ходе диагностики заболеваний по образцам ушной серы ученые выяснили, что накопление гормона стресса кортизола можно измерить по выделениям в слуховом канале. Как сообщил MedicalXpress, повышенный уровень содержания в организме данного гормона часто свидетельствует о ряде психических заболеваний, например, тревоге или депрессии.

Данное исследование может дать толчок к созданию новых способов диагностики психиатрических состояний, включая депрессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали о «неуязвимой» для коронавируса части тела.