В пятницу гребень антициклона разгонит облака над Петербургом

В Северной столице сохраняется ветреная погода, местами сегодня выглянет солнце. Об этом рассказала ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

В пятницу, 6 ноября, на синоптическую ситуацию в городе будет оказывать влияние гребень антициклона. Специалист отметил на своей странице в Facebook, что в Петербурге сохранится порывистый ветер.

Температура воздуха в городе прогреется до 7-9 градусов тепла, в Ленобласти — до 5-10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 11-16 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве начал снижаться. К сегодняшнему утру он опустился на восемь сантиментов.