В Петербурге введены новые антикоронавирусные ограничения: инфографика Gazeta.SPb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства № 121. Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие меры по борьбе с Covid-19 вступят в силу с понедельника, 9 ноября, и будут действовать весь месяц.

С понедельника, 9 ноября, и до конца месяца в нашем городе временно прекратят работать фуд-корты и фуд-плейсы. Исключение составят заведения на вокзалах, АЗС и в аэропорту. Закроются детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и зданиях ТЦ. Открытыми останутся те, чья площадь не более 50 кв. м.

По 29 ноября сохраняется ограничение на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) предприятий общественного питания. Горожанам находиться в это время в кафе и ресторанах также запрещается.

Весь месяц в зданиях, строениях и сооружениях, а также расположенных в них помещениях нельзя будет проводить массовые мероприятия численностью более 70 человек. Исключение: мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек.

С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно.

До понедельника работодателям рекомендуют перевести на «удаленку» сотрудников 65+, с хроническими заболеваниями (перечень установит комитет по здравоохранению), а также не менее 30% работников иных категорий. Также до 9 ноября на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, не являющихся таковыми переведут исполнительные органы власти Петербурга.

И наконец петербуржцам рекомендуют воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы страны.

Отметим, что за последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 1 171 человек. 563 выздоровело, 54 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в нашем городе опасную инфекцию подхватили 67 434 горожан.