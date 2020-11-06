В Петербурге привились от гриппа 2,6 миллиона горожан

В городе продолжают работу более тридцати прививочных бригад. В 2020 году в городе запланировано привить 3240000 человек. Фото: pixabay.com

В городе продолжают работу более тридцати прививочных бригад. В 2020 году в городе запланировано привить 3240000 человек. Фото: pixabay.com

По состоянию на 6 ноября в Северной столице прививки от гриппа сделали 2 062 924 человека, что составляет почти 40% от всех жителей города.

На сегодняшний день в Петербург поступило 1 307 180 доз вакцины для взрослых (59,42% от плана) и 435 970 доз для детей и беременных (85,48% от плана). За 10 недель с начала иммунизации населения прививки сделали 437 128 человек с хроническими заболеваниями, 423 128 детей детей и 11 835 беременных.

Губернатор Александр Беглов добавил, что кампания по вакцинации проводится в плановом режиме и напомнил о важности прививок от гриппа на фоне пандемии коронавируса. Сезонная прививка может спасти не только вас, но и ваших близких, отмечает глава Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице утвердили порядок вакцинации медиков от COVID-19.