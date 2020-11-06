Далай-лама заявил о вступлении мира в эру болезней и призвал набраться мужества

Далай-лама XIV заявил, что плохая карма человечества привела его в эру болезней и призвал медиков, ученых и всех современников набраться мужества в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом духовный лидер последователей тибетского буддизма заявил в пятницу, 6 ноября, на впервые проводимых онлайн-учениях для россиян, проходящих с 5 по 7 ноября. Далай-лама объяснил, что в буддийском учении о мироустройства упоминается кальпа (то есть, длительный промежуток времени) оружия, болезней и голода. Кальпа оружия пришлась на прошлый век, переполненный войнами, сейчас человечество стоит на пороге кальпы болезней и голода.

Однако духовный наставник призвал не терять мужества и не сдаваться — врачи и ученые делают все возможное, чтобы как можно скорее спасти мир от нового заболевания, передает РИА Новости. Он также посоветовал буддистам ежедневно повторять мантру Зеленой Тары («Ом Таре дутаре туре сваха»), направляя свои благие пожелания на выздоровление мира.

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