В Купчино очевидцы потушили полыхающую легковушку

Пожарные приехали, но их работа уже была проделана.

В Купчино сегодня вечером, 6 ноября, тушили легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы, пишет «Мегаполис». Все случилось на Бухарестской улице – там загорелся легковой автомобиль. Свидетели заявляют, что слышали взрыв, после чего и произошел пожар.

Водители других машин не остались в стороне и пришли на помочь погорельцу. Они успели ликвидировать возгорание до того, как приехали спасатели. По предварительным данным, все остались целы и невредимы, а вот в каком состоянии машина – не уточняется.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Авиаконструкторов автоледи снесла забор и вылетела на трамвайные пути. В результате инцидента машина оказалась поцарапанной и без части колеса.