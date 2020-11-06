На Авиаконструкторов автоледи снесла забор и вылетела на трамвайные пути

На Авиаконструкторов автоледи снесла забор и вылетела на трамвайные пути
Машины вылетала на трамвайные пути. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Авиаконструкторов легковушка снесла забор и вылетела на трамвайные пути.

Авария случилась во вторник, 6 ноября, у дома №2. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам очевидцев, автомобилем управляла женщина. Она снесла забор вылетев на трамвайные пути. В результате инцидента машина оказалась поцарапанной и без части колеса.

Официальной информации о состоянии водителя не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три легковушки устроили ДТП на Будапештской. Передние части машин оказались сильно помяты.

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