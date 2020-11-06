Пелоси считает, что Байдена скоро объявят президентом США

Она будет рада такому повороту событий, так как верит, что кандидат сможет объединить людей.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси убеждена, что президентом США станет Джо Байден. Она считает, что политик получил мандат избирателей и совсем скоро граждане услышат о его победе. Пелоси добавила, что будет очень рада за Байдена и этот день станет счастливым для Америки.

«Это радостный день для нашей страны, потому что Джо Байден решительно настроен объединять людей, потому что он уважает все точки зрения»,

— продолжила Пелоси.

Она отметила, что ни одного кандидата так не поддерживали американца, как Байдена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп заявил о победе на выборах в четырех ключевых штатах. Между тем, конкурент Трампа Джо Байден заявил, что может выиграть голосов больше, чем кто-либо в истории президентских выборов в США.