В Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете

В Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете
Никто не пострадал. Фото: Вконтакте

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 6 ноября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Все случилось в Горелово – там по непонятной причине легковушка влетела в дорожный знак, а затем оказалась в кювете. Известно, что машина могла въехать в автобусную остановку, но этого удалось избежать. По предварительным данным, все остались целы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино очевидцы потушили полыхающую легковушку. Пожарные приехали, но их работа уже была проделана.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
горелово дтп ленинградская область


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе заметили сломанный светофор
Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса
В Петербурге проходит фестиваль «Чудо света»: фоторепортаж Gazeta.SPb
Шнуров написал трогательное стихотворение о скончавшемся Жванецком
В Ленобласти ожидается сильный ветер
В Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете
Петербуржца арестовали из-за угроз следователю по WhatsApp
Венгрия планирует закупить российскую вакцину в декабре