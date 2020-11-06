В Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 6 ноября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Все случилось в Горелово – там по непонятной причине легковушка влетела в дорожный знак, а затем оказалась в кювете. Известно, что машина могла въехать в автобусную остановку, но этого удалось избежать. По предварительным данным, все остались целы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино очевидцы потушили полыхающую легковушку. Пожарные приехали, но их работа уже была проделана.