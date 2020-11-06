В Петербурге проходит фестиваль «Чудо света»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге проходит фестиваль &#171;Чудо света&#187;: фоторепортаж Gazeta.SPb
Фестиваль "Чудо света". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На протяжении нескольких дней горожане и гости Северной столицы смогут увидеть необычное световое шоу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 ноября, петербуржцы и туристы смогли посмотреть на шоу «Чудо света». Корреспондент Gazeta.SPb побывал на мероприятии и запечатлел наиболее интересные моменты вечера.

Напоминаем, что побывать на фестивале можно 7 и 8 ноября в Петропавловской крепости. Главной темой стали славные морские победы России. Принять участие в мероприятии можно также из дома, просмотрев прямую трансляцию в официальной группе Фестиваля в социальной сети «Вконтакте» с 19:00 до 21:00.

Видео: Gazeta.spb.ru

Организаторы просят надеть средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию при посещении шоу. Иначе посетителей не пропустят.

Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 7 по 8 ноября ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Чудо света».

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