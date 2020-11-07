На «Скандинавии» в ДТП погибли два человека

Скончавшиеся ехали в легковом автомобиле и не пережили столкновения с грузовиком.

В Выборгском районе вечером 6 ноября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на 98-м километре трассы «Скандинавия». Там водитель легкового автомобиля на большой скорости влетел в грузовик. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате мужчина и пассажир, находящиеся в автомобиле, скончались на месте от полученных травм.

В обстоятельствах дела разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете. Известно, что машина могла въехать в автобусную остановку, но этого удалось избежать.