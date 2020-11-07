Улицу Массальского ночью осветила полыхающая BMW

Улицу Массальского ночью осветила полыхающая BMW
В Красносельском районе Петербурга сгорела машина. Фото: Baltphoto

В Красносельском районе Петербурга в ночь на субботу, 7 ноября, тушили пожар. Там сгорел автомобиль.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что информация о пожаре на улице Массальского поступила в ведомство около двух часов ночи.

Оказалось, что рядом с одним из домов полыхает автомобиль BMW.

Пожар удалось ликвидировать примерно за полчаса.

«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что к тушению пожара привлекли восемь человек личного состава. На место отправили два пожарных расчета.

Ранее gazeta.spb.ru писала о трагедии в Приморском районе Петербурга. Там, на улице Савушкина, в результате пожара погиб мужчина. Отмечалось, что в квартире, где произошел пожар, он проживал один. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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