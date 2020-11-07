Житель Гатчины получил ожоги при ночном пожаре

Житель Гатчины получил ожоги при ночном пожаре
Фото: pixabay

В ночь на субботу, 7 ноября, в Гатчинском районе Ленинградской области, мужчина пострадал в пожаре.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел в деревне Лампово. На одной из улиц загорелся частный дом. В результате пламя успело охватить более ста квадратных метров.

На место прибыли четыре пожарных расчета. Отмечается, что в результате пострадал мужчина – он получил ожоги, но от госпитализации отказался.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в при пожаре в Приморском районе Петербурга погиб мужчина.

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