Задержан подозреваемый в жестоком избиении пенсионера на проспекте Большевиков

В Петербурге полиция задержала подозреваемого, который мог до смерти избить пенсионера в парадной дома на проспекте Большевиков.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Трагедия в Невском районе произошла 5 ноября. Там в парадной одного из домов нашли труп пенсионера 1938 года рождения.

В результате, накануне, 6 ноября, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался пенсионер 1956 года рождения.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что молодую жительницу Петербурга задержали после смерти ее новорожденной дочери на Загребском бульваре. В полиции считают, что злоумышленница избила девочку, а та скончалась в результате полученных травм.