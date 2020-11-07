Задержан подозреваемый в жестоком избиении пенсионера на проспекте Большевиков

Задержан подозреваемый в жестоком избиении пенсионера на проспекте Большевиков
В Петербурге до смерти избили пенсионера. Фото: pixabay.com

В Петербурге полиция задержала подозреваемого, который мог до смерти избить пенсионера в парадной дома на проспекте Большевиков.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Трагедия в Невском районе произошла 5 ноября. Там в парадной одного из домов нашли труп пенсионера 1938 года рождения.

В результате, накануне, 6 ноября, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался пенсионер 1956 года рождения.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что молодую жительницу Петербурга задержали после смерти ее новорожденной дочери на Загребском бульваре. В полиции считают, что злоумышленница избила девочку, а та скончалась в результате полученных травм.

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Задержан подозреваемый в жестоком избиении пенсионера на проспекте Большевиков