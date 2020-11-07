В Ленобласти пьяный мужчина похитил погрузчик и катался на нем по поселку

В Ленобласти пьяный мужчина похитил погрузчик и катался на нем по поселку
Трактор. Фото: Pixabay

Технику стоимостью 3,5 миллиона рублей вернули владелице.

В Гатчинском районе вечером 5 ноября пропал дорогой погрузчик-экскаватор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в поселке Пудость. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже дорогой техники. В полиции возбудили уголовное дело и уже через день смогли найти подозреваемого. По предварительным данным, местный житель напился и украл погрузчик, а затем катался на тракторе по населенному пункту. Его задержали, а технику вернули владелице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский бизнесмен украл три железнодорожных вагона почти на 3 млн рублей у москвички.

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