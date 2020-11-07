В Ленобласти школьники вернутся за парты 9 ноября

В Ленобласти школьники вернутся за парты 9 ноября
Школьники вернутся за парты в ближайшие дни. Фото: pixabay.com

Эпидемиологическую обстановку признают стабильной и считают, что нет причин для переживаний.

В Ленинградской области школьники вернутся за парты уже 9 ноября, так как эпидемиологическая обстановка в регионе считается стабильной. Об этом сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Он отметил, что каникулы в Ленобласти продлили, чтобы дети подольше побыли дома и можно было предотвратить распространение коронавируса между ними. Сейчас они вернутся в учреждения для дальнейшего обучения, но надолго ли – пока неизвестно. Тарасов считает, что переводить на дистанционное обучение будут отдельные классы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские школьники смогут учиться в смешанном формате. По данным ведомства, чтобы ребенок мог остаться дома на определенный срок в течение учебного года, достаточно написать заявление на имя директора школы.

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