Петербуржцы жалуются Потехиной на ограничения в дополнительном образовании

Родители не хотят, чтобы их дети переставали ходить на различные кружки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина призналась, что получает множество негативных сообщений от родителей, которые недовольны вводом ограничений на работу очных кружков и секций. Об этом она написала на своей странице во «Вконтакте».

Она отметила, что нельзя обойтись без правил во время пандемии коронавирус. Потехина объяснила, что кружки и секции будут работать, но не полноценно. Посещать их одновременно смогут ребята из одного класса, а занятия по предпрофессиональным программам прекращать пока не планируют.

«Ограничительные меры не распространяются на частное дополнительное образование, поскольку там дети занимаются тоже в малых группах»,

— добавила вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти школьники вернутся за парты 9 ноября. Эпидемиологическую обстановку признают стабильной и считают, что нет причин для переживаний.