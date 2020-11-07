В Петербурге поймали пьяного угонщика Mercedes

Мужчина пытался скрыться от полицейских, но ему это не удалось.

Этой ночью, 7 ноября, сотрудникам правоохранительных органов пришлось гоняться за угонщиком автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя и попытались остановить его. Мужчина не хотел общаться с представителями органов и попытался скрыться. За ним устроили погоню – злоумышленника смогли догнать на Комсомольской улице. Угонщик находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, рядом с ним сидел владелец авто. Обоих задержали и составили в отношении них ряд административных протоколов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция по горячим следам задержала угонщика авто под Всеволожском возле станции метро «Ломоносовская». Звонок от пострадавшего поступил в 6:18, а уже в 6:20 на улице Бабушкина были задержаны двое мужчин, 30 и 45 лет.