Женщина вручила приятелю билеты из «банка приколов» вместо 650 тыс. рублей

Женщина вручила приятелю билеты из &#171;банка приколов&#187; вместо 650 тыс. рублей
Подозреваемую задержали. Фото: pixabay

Пенсионер пригласил мало знакомую гражданку к себе домой и после ее ухода не обнаружил своих денег.

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже 650 тысяч рублей. Он обвинил в преступлении свою новую знакомую, которую приглашал к себе в гости накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, женщина пришла домой к пенсионеру и подменила настоящие деньги на билеты из «банка приколов». Она надеялась, что пропажу не заметят какое-то время, но мужчина оказался внимательным и сразу обратился в полицию.

Он написал заявление и спустя день подозреваемую задержали. Ей оказалась 48-летняя петербурженка, которая нигде не работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер из Колпино остался с билетами «банка приколов» после визита соцработника.

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