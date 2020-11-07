Женщина вручила приятелю билеты из «банка приколов» вместо 650 тыс. рублей

Пенсионер пригласил мало знакомую гражданку к себе домой и после ее ухода не обнаружил своих денег.

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже 650 тысяч рублей. Он обвинил в преступлении свою новую знакомую, которую приглашал к себе в гости накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, женщина пришла домой к пенсионеру и подменила настоящие деньги на билеты из «банка приколов». Она надеялась, что пропажу не заметят какое-то время, но мужчина оказался внимательным и сразу обратился в полицию.

Он написал заявление и спустя день подозреваемую задержали. Ей оказалась 48-летняя петербурженка, которая нигде не работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер из Колпино остался с билетами «банка приколов» после визита соцработника.