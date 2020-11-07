Макгрегор сместил Нурмагомедова с первой строчки сводного рейтинга UFC

Макгрегор сместил Нурмагомедова с первой строчки сводного рейтинга UFC
Конор МакГрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ирландский боец Конор Макгрегор возглавил рейтинг лучших спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сместив с первой строчки россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По данным рейтинга UFC, который представлен на официальном сайте организации, теперь российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов занимает третью строчку в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

На втором месте расположился американский боец – Джон Джонс.

Напомним, что лидером рейтинга Нурмагомедов являлся с 27 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи. В предыдущей версии списка – Конор Макгрегор был всего лишь одиннадцатым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Хабибу Нурмагомедову могут присвоить звание Героя России. С соответствующим письмом к президенту России Владимиру Путину обратился депутат Госдумы.

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