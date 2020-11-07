Совладелец ТД «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев объявлен в международный розыск

Совладелец ТД «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев объявлен в международный розыск
Сейчас в Петербурге не осталось работающих магазинов "Интерторга", дольше всех "продержался" "Spar". Фото: Google View

Совладельца торгового дома «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который обвиняется в мошенничестве, объявили в международный розыск.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Мушвиг Абдуллаев объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

Напомним, что до этого в 2019 году торговый дом «Интерторг» был объявлен банкротом многими юридическими лицами. Сбербанк и вовсе арестовал счета компании более чем на 570 млн рублей. Кроме этого, произошло массовое закрытие магазинов «Spar» по данному делу. Сотрудники жаловались на невыплаты зарплат за несколько месяцев. Около 400 работников не могли получить свои законные деньги.

В 2020 году в Петербурге суд признал также компанию банкротом и начал конкурсное производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудника «Интерторга» судят за хищение фруктов на 500 тыс. рублей.

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