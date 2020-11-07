Личность погибшей вместе с ведущим НТВ Колтовым была установлена

В Московской области после крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Одним из них оказался ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, а личность второго смогли установить не сразу.

Как сообщает ФАН, второй погибшей стала некая Климова 1987 года рождения. Напомним, до этого поступала информация о том, что вместе с Колтовым на борту самолета была его жена. Данное заявление опровергли.

На месте проишествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося, а также проверяют соблюдения правил безопасности во время полета, который привел к гибели двух людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Московской области начала проверку по факту крушения самолета.

По предварительным данным причиной аварии мог стать отказ двигателя транспортного средства.