Стало известно, как семье из Петербурга удалось выжить после нападения подростка с ножом и пистолетом

Стало известно, как семье из Петербурга удалось выжить после нападения подростка с ножом и пистолетом
Госпитализирована девочка, состояние которой оценивается как крайне тяжелое. Фото: Baltphoto

Несовершеннолетний пытался убить отца, мать и сестру. В отношении него сейчас возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября подросток попытался убить всю свою семью. Об этом сообщили в СК РФ по городу. В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело.

Все случилось в доме на Лужской улице. По предварительным данным, несовершеннолетний 2005 года рождения испытывал неприязнь к своей младшей сестре, что и стало причиной для расправы. Он взял нож и нанес девочке несколько ударов. На этом он не остановился и решил застрелить мать и отца. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что мужчина сумел помешать сыну.

В результате травмы получила только девочка, которую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.

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