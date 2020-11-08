Собянин признал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной

Собянин признал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Несмотря на все ограничения, количество зараженных увеличивается с каждым днем.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. Его слова передает телеканал «Россия 1». Он отметил, что власти действуют аккуратно и не хотят вводить жестких мер, как в других странах. Мэр убежден, что здравоохранение справляется с количеством пациентов, так что переживать пока что не о чем.

Напоминаем, что школьников отправили по домам до 9 ноября, но это не сильно изменило ситуацию. Количество зараженных ежедневно растет – цифры начинают приближаться к майским значениям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав ввел новые правила лечения COVID-19 на дому. Тех пациентов, которые живут в коммуналках, общежитиях и в квартирах с людьми, которые входят в зону риска по COVID-19, заберут на лечение в больницу.

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