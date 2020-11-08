Минздрав ввел новые правила лечения COVID-19 на дому

Согласно новым правилам, врачи обязаны сообщать лечащимся на дому пациентам, что при ухудшении состояния они должны вызвать врача. Фото: pixabay.com

Согласно новым правилам, врачи обязаны сообщать лечащимся на дому пациентам, что при ухудшении состояния они должны вызвать врача. Фото: pixabay.com

Минздрав России внес корректировки в правила лечения больных с коронавирусом на дому. Новые правила вступают в силу с воскресенья, 8 ноября.

Как сообщает «Парламентская газета», ранее медики оставляли пациентов лечиться дома, если они болели в легкой форме, при этом бытовые условия в расчет не брались.

Теперь же пациенты с подтвержденным коронавирусом могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся в обязательном порядке соблюдать предписания врача. Тех пациентов, которые живут в коммуналках, общежитиях и в квартирах с людьми, которые входят в зону риска по COVID-19, заберут на лечение в больницу.

Кроме того, согласно новым правилам, врачи обязаны сообщать лечащимся на дому пациентам, что при ухудшении состояния они должны вызвать врача. Если больной живет не один, то врач должен сообщить другим жильцам о рисках заболевания. Кроме того, медик должен напомнить жильцам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квартирантам должны выдавать брошюры, в которых будет информация о правилах ухода и рекомендациям по защите от вирусов.

Также Минздрав разрешил переводить пациентов из больницы домой еще до получения отрицательных результатов теста на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог рассказала, что делать, если рядом кто-то чихнул.