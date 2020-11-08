В Петербурге поймали грабителя, напавшего на булочную

В Петербурге поймали грабителя, напавшего на булочную
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ранним утром 27-летний житель Петербурга зашел в булочную, но не за выпечкой, а за деньгами. Мужчину с пластиковым пистолетом задержали в тот же день.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу, все произошло в булочной на Гатчинской улице в субботу, 7 ноября. В заведение ворвался неизвестный мужчина и начал угрожать кассиру похожим на пистолет предметом. Угрожая женщине, он забрал ее личные 1000 рублей и сбежал.

Сотрудница булочной поспешила вызвать правоохранителей. Прибывшие на место происшествия полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и в тот же день задержали преступника. Им оказался 27-летний безработный петербуржец.

Он был вооружен пластиковым пистолетом «Кольт». Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лужской после нападения брата с ножом госпитализирована девочка в тяжелом состоянии.

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