На Лужской после нападения брата с ножом госпитализирована девочка в тяжелом состоянии

Подросток мог нанести ребенку несколько ударов: в область шеи, груди и правого плеча.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 8 ноября, из дома на Лужской улице была госпитализирована девочка 2014 года рождения. Медики диагностировали сразу несколько ран, нанесенных, скорее всего, ножом. Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое, сейчас она находится под наблюдением врачей. Тем временем сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении брата пострадавшей. Об этом сообщили на сайте СК РФ по городу.

По предварительным данным, у несовершеннолетнего 2005 года рождения были неприязненные отношения с сестрой. По этой причине он взялся на нож и напал на ребенка. Затем парень попытался убить отца и мать, но его остановили.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство двух и нескольких лиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.