В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей

В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей
Мужчина позарился на украшения. Фото: Pixabay.com

Скорее всего, мужчина пошел на преступление ради драгоценностей.

В Подмосковье в частном доме обнаружили двух бездыханных женщин и одного раненного ребенка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в СК РФ по Московской области.

Все случилось 7 ноября в Солнечногорске. По предварительным данным, на семью напал мигрант, который работал в доме некоторое время. Он вооружился острым предметом и убил двух женщин, а также нанес колото-резанные ранения шестилетней девочке. Скорее всего, речь идет об ограблении – мужчина искал драгоценности.

Пострадавшую удалось незамедлительно госпитализировать, ее состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела, также проводится прокурорская проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигрант подмосковье убийство уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео
В Петербурге поймали грабителя, напавшего на булочную
В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей
В России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом
В Полежаевском парке нашли боеприпас времен ВОВ
В Санкт-Петербурге ждут прибытия руководства Минздрава из-за ситуации с COVID-19
Погиб как герой: стали известны подробности крушения самолета с ведущим НТВ
Россияне назвали 2020 год худшим в своей жизни