В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей

Скорее всего, мужчина пошел на преступление ради драгоценностей.

В Подмосковье в частном доме обнаружили двух бездыханных женщин и одного раненного ребенка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в СК РФ по Московской области.

Все случилось 7 ноября в Солнечногорске. По предварительным данным, на семью напал мигрант, который работал в доме некоторое время. Он вооружился острым предметом и убил двух женщин, а также нанес колото-резанные ранения шестилетней девочке. Скорее всего, речь идет об ограблении – мужчина искал драгоценности.

Пострадавшую удалось незамедлительно госпитализировать, ее состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела, также проводится прокурорская проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.