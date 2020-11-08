Эксперты перечислили части курицы, которые нельзя есть

Эксперты перечислили части курицы, которые нельзя есть
В курице есть вредные части. Фото: pixabay

На первом месте по вредности оказались куриные легкие.

Эксперты перечислили части курицы, которые не стоит есть. Об этом пишет ИноСМИ.

В первую очередь нельзя употреблять в пищу куриные легкие, так как в них много паразитов и бактерий. То же самое касается куриной гузки и хвостика. Эксперты против куриных голов – их нельзя есть в большом количество, это может навредить организму. Также опасность представляет куриная кожа, состоящая из жира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британец предстал перед судом за изнасилование куриц. В результате Байга приговорили к трем годам тюрьмы без каких-либо последующих ограничений.

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