Британец предстал перед судом за изнасилование куриц

В его домашнем архиве было видео, на котором Байг насилует куриц до смерти. Фото: pixabay.com

В его домашнем архиве было видео, на котором Байг насилует куриц до смерти. Фото: pixabay.com

В Великобритании под суд пошел местный житель, вступавший в половую связь с курицами. Его обвиняют сразу по нескольким статьям.

Как сообщает The Daily Star, любитель фауны Рехан Байг проходит обвиняемым по статьям об изнасиловании и распространении фотографии. Полиция заинтересовалась мужчиной после опубликованного им видео насилия над малолетними. Стражи порядка пришли к нему домой с обысками и нашли еще ряд жестоких видео.

Так, в его домашнем архиве было видео, на котором Байг насилует куриц до смерти. Судья вынес постановление, согласно которому мужчине запрещено держать каких-либо животных. Однако судебное решение опротестовали и признали незаконным. В результате Байга приговорили к трем годам тюрьмы без каких-либо последующих ограничений.

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