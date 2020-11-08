Медсестра таскала ребенка за волосы по палате, а потом швырнула его на кровать

Медсестра таскала ребенка за волосы по палате, а потом швырнула его на кровать
Медсестра заверила, что хотела спасти ребенка от падения. Фото: pixabay

Пациенты уверяют, что женщина делала так много раз с разными детьми.

В Сеть попало видео, на котором сотрудница медучреждения в Новосибирске таскает за волосы маленького ребенка. Затем она кидает его на кровать и уходит. Автор ролика уверяет, что наблюдал подобную картину не раз – медсестра не видела в своих действиях ничего страшного. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В объяснительной записке медсестра написала, что схватила девочку за волосы, так как она поскользнулась. Ее версии не верят и считают эти слова попыткой оправдать ужасные действия. Коллеги женщины добавили, что ни разу не видели проявления агрессии и жестокости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главмедсестра петербургской поликлиники заплатит штраф за халтурное обращение с отходами.

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