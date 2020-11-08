Названы основные версии авиакатастрофы с ведущим НТВ

Названы основные версии авиакатастрофы с ведущим НТВ
Ведущий НТВ скончался. Фото: https://www.instagram.com/koltovoy/

По предварительным данным, в самолете загорелся двигатель.

В Подмосковье разбираются в обстоятельствах авиакатастрофы, в результате которого погибли два человека. На месте работают представители Межгосударственного авиационного комитета, которым предстоит понять, что стало причиной инцидента. Об этом пишет ТАСС.

Следственный комитет уже готов озвучить одну из основных версий случившегося с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым. По предварительным данным, после вылета у самолета отказал и загорелся двигатель. Это и стало причиной жесткой посадки и пожара.

Есть также версия, что имела место быть ошибка пилота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что личность погибшей вместе с ведущим НТВ Колтовым была установлена.

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