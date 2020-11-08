На Софийской местные жители помогали водителю фуры выезжать из кармана

Водитель фуры заехал в один из дворов на Софийской улице, перекрыв движение транспортным средствам и пешеходам.

О необычном маневре большегруза рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Выехать машине помогали местные жители.

«Фура заехала во дворы из кармана, а дальше поняла, что не вариант тут проехать», — написал автор записи.

Подписчик также добавил, что движение во дворах затруднено, так как со всех сторон припаркованы машины. Водителю фуры все же удалось выехать, но не без помощи прохожих.

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