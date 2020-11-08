На Софийской местные жители помогали водителю фуры выезжать из кармана

На Софийской местные жители помогали водителю фуры выезжать из кармана
Передняя часть фуры оказалась на тротуаре. Фото: vk.com/spb_today

Водитель фуры заехал в один из дворов на Софийской улице, перекрыв движение транспортным средствам и пешеходам.

О необычном маневре большегруза рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Выехать машине помогали местные жители.

«Фура заехала во дворы из кармана, а дальше поняла, что не вариант тут проехать», — написал автор записи.

Подписчик также добавил, что движение во дворах затруднено, так как со всех сторон припаркованы машины. Водителю фуры все же удалось выехать, но не без помощи прохожих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссовер протаранил минивэн на улице Есенина.

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