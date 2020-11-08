Кроссовер протаранил минивэн на улице Есенина

Кроссовер протаранил минивэн на улице Есенина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Есенина произошло ДТП с иномарками. По словам очевидцев, кроссовер влетел в бок минивэну.

Авария случилась в воскресенье, 8 ноября, на участке перед проспектом Тореза. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Без пробки, все живы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства перегородили одну из полос движения. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском увидели травмированного лося. Очевидцы рассказали, что животное сбила машина.

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