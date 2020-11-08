На Приморском увидели травмированного лося: его сбила машина

Животное пока что дышит. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Животное пока что дышит. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Когда мимо проезжали очевидцы, животное еще дышало.

На Приморском шоссе сегодня вечером, 8 ноября, сбили лося. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на дороге между Лисьим Носом и Ольгино. Там автомобилист наехал на рогатое животное, которое получило травмы и теперь лежит на асфальте.

Напоминаем, что виновники подобных инцидентов обычно выплачивают штрафы. Так, в конце октября 2020 года один водитель заплатил 80 тысяч рублей за свою неосторожность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель, обвиняемый в смертельном ДТП на Карпинского, арестован.