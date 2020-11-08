Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП на Карпинского, арестован

Место аварии на Карпинского. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Место аварии на Карпинского. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По вине автомобилиста скончался пешеход.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 ноября, арестовали мужчину, подозреваемого в смертельной аварии. Калининский районный суд отправил его в СИЗО до 3 января 2021 года, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Жесткое ДТП произошло вечером 2 ноября на улице Карпинского. Там легковушка сбила пешехода, а затем водитель скрылся с места инцидента. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте.

Водитель признает свою вину и считает справедливым решение суда об аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели помогли ликвидировать последствия серьезного ДТП под Ушаками. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь. Подробности выясняются.