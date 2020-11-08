Спасатели помогли ликвидировать последствия серьезного ДТП под Ушаками

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь. Подробности выясняются.

Сегодня днем, 8 ноября, недалеко от Ушаков на трассе М-11 произошла серьезная авария с участием большегруза. В результате автомобилисты стояли в пробке несколько часов в ожидании ликвидации последствий инцидента. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди пишут, что гигантская пробка мешает им уехать в Москву. На место уже прибыли спасатели, которые сделали все, чтобы освободить полосы, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не уточнятся, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель каршеринга врезался в «скорую помощь». Авария случилась перед Пискаревским проспектом. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.