В Петербурге водитель каршеринга врезался в «скорую помощь»

Авария случилась перед Пискаревским проспектом. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», инцидент произошел в субботу вечером, 7 ноября. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел сзади в машину «скорой помощи».

Сообщается, что пострадавших нет. На место проишествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Отметим, что по фотографиям местных жителей мы можем увидеть, как оба автомобиля получили значительный ущерб. При этом, водитель иномарки не является владельцем автомобиля. Машину он арендовал в сервисе каршеринга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Энгельса произошла авария, из-за которой встало движение трамваев в обе стороны. В ДТП никто не пострадал.