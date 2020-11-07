На Энгельса произошла авария: трамваи встали в обе стороны

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 7 ноября, произошла авария, в результате которой остановилось движение трамваев. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Шостаковича – там столкнулись два автомобиля. Одна легковушка въехала в багажник другой, они не получили серьезных повреждения. Машины мешают проезду трамваев, поэтому их движение остановилось в обе стороны.

По предварительным данным, все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сизова в ДТП пострадали три человека. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента.