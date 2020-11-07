На Сизова в ДТП пострадали три человека

В аварии пострадали люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадали люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

В Приморском районе этой ночью, 7 ноября, произошла серьезная авария. В ней пострадали три человека – пешеход, водитель и пассажир одной из машин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова – там столкнулись два автомобиля. После этого одну из машин откинуло в сторону пешехода – был совершен наезд на мужчину 1969 год рождения. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили пешеход, водитель легковушки и пассажирка одного из авто.

Свидетели рассказывают, что одна машина оказалась на газоне, другая врезалась в опору щита.

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