Карешинг закончил аренду в ДТП у Володарского моста

Карешинг закончил аренду в ДТП у Володарского моста
ДТП с каршерингом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщат об очередном ДТП с каршерингом в Петербурге. Авария произошла утром в субботу, 7 ноября, в Невском районе.

Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что ДТП произошло на Народной улице у Володарского моста.

Каршеринг и легковушка заняли полосу на проезжей части. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП на трассе «Скандинавия». Два человека из легкового автомобиля не пережили столкновения с грузовиком.

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