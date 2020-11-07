Карешинг закончил аренду в ДТП у Володарского моста

Очевидцы сообщат об очередном ДТП с каршерингом в Петербурге. Авария произошла утром в субботу, 7 ноября, в Невском районе.
Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что ДТП произошло на Народной улице у Володарского моста.
Каршеринг и легковушка заняли полосу на проезжей части. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП на трассе «Скандинавия». Два человека из легкового автомобиля не пережили столкновения с грузовиком.