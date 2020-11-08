На Северном проспекте собрался «паровозик» из машин

В Петербурге на Северном проспекте произошла ДТП с участием четырех машин. Транспортные средства выстроились в паровозик.

Авария случилась в воскресенье, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сильнее всех досталось предпоследней в строю легковушке. По словам очевидцев, кроме машин никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской местные жители помогали водителю фуры выезжать из кармана. Большегруз перекрыл движение транспортным средствам и пешеходам.