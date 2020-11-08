Центр Петербурга может остаться без ночной подсветки из-за коронавируса

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации центр Петербурга может фактически остаться без ночной подсветки.

По данным компании «Ленсвет», сообщает «Агентство бизнес новостей», вопрос отключения подсветки объектов в ночное время в ноябре и декабре ткущего года находится на рассмотрении.

Такое же отключение произошло весной 2020 года, когда город переживал карантин по Covid-19. В целях экономии власти города решили экономить бюджет и сократили время работы осветительных приборов. В мае фонари горели только до 23:00 вечера, хотя должны гореть до 4 часов утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга начали прием заявлений на смешанное обучение. Из-за роста заболеваемости Covid-19 не каждый родитель готов отправлять своего ребенка в учебное заведение после каникул.