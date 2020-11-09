Пулково в понедельник работает без задержек и отмен

В Северной столице сегодня не планируют отменять или задерживать рейсы. Сегодня все самолеты вылетят из Пулково согласно расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, местным жителям и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется нервничать из-за задержек или отмен рейсов.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов.