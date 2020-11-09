Пулково в понедельник работает без задержек и отмен

Пулково в понедельник работает без задержек и отмен
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Северной столице сегодня не планируют отменять или задерживать рейсы. Сегодня все самолеты вылетят из Пулково согласно расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, местным жителям и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется нервничать из-за задержек или отмен рейсов.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости спб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Антитела к коронавирусу обнаружили у тех, кто им не болел
Обнаружена новая причина тяжелого течения коронавируса
Пулково в понедельник работает без задержек и отмен
«Смело»: Канделаки выложила подборку самых неудачных селфи
В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев заражения Covid-19
Показала лишнее: Волочкова выложила фото в мини-полотенце, которое не все ...
Ученые назвали семь признаков легкой формы коронавируса
«Ошибки совершают все»: Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой