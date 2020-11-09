Транспортная прокуратура судится с Пулково из-за приаэродромной территории

Московский райсуд рассмотрел иск Петербургского транспортного прокурора к управляющей компании аэропорта Пулково — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, истец указывал на незаконность действий компании по эксплуатации Пулково в отсутствии утвержденного проекта решения об установлении приаэродромной территории.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования. Эксплуатация аэропорта без наличия указанного решения является нарушением требований безопасности полетов, отметили в пресс-службе.

Договор на выполнение работ по установлению и выделению территории был заключен с ООО «Зеленый город» в апреле 2018 года. Росавиацией были указаны замечания в проекте, после чего его отправили в компанию для устранения замечаний. Но, как указывает суд, работа по установлению приаэродромной территории ведется безрезультатно.

Ответчик исковые требования не признал и указал, что устранение замечаний Росавиации только силами компании не представляется возможным, поскольку нужны дополнительные сведения, которые имеются в распоряжении только у властей Ленобласти.

Суд признал действия ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» незаконными и обязал в течение полугода подготовить проект и представить его на согласование в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов.