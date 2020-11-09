Вооруженный мужчина напал на торговый павильон в Красном Селе

Полиция Красносельского района Петербурга задержала приезжего из Рязанской области, которого подозревают в разбойном нападении на торговый павильон.

Как сообщили в городском ГУ МВД России, преступление произошло вечером 3 ноября у дома №23 по улице Свободы. Злоумышленник с пневматическим пистолетом напал на отдельно стоящий павильон. После он похитил кассу, в которой было около 20 тыс. рублей, и скрылся на своем авто.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Через три дня полиция задержала подозреваемого, им оказался 40-летний мужчина из Рязанской области с судимостью за кражу в прошлом. Он был найден благодаря машине, на которой он скрылся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали наркодилеров, развозивших «закладки» на мусоровозе.