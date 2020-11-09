Петербургскому подростку, напавшему на родителей и сестру, предъявили обвинение

Петербургскому подростку, напавшему на родителей и сестру, предъявили обвинение
Следствие будет просить об аресте подростка. Фото: pixabay.com

Следственные органы в Петербурге продолжают расследование уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, обвиняемым по которому проходит 15-летний школьник.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие будет просить о его аресте, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу.

Все произошло в ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября, в квартире дома на Лужской улице. По данным следствия, вооруженный ножом подросток три раза ударил свою 6-летнюю родственницу в шею, живот и правое плечо. Девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

После этого парень взял принадлежавший отцу травматический пистолет и открыл огонь по родителям: 57-летней матери и 49-летнему отцу. Однако убить родственников ему не удалось — отец оказал сопротивление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский школьник объяснил, почему захотел убить своих родственников.

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