Власти Петербурга утвердили «дорожную карту» по ожидаемой продолжительности жизни

«Главное сейчас — удержать то, чего мы достигли, и идти дальше», – сказал Александр Беглов. Фото: pixabay.com

«Главное сейчас — удержать то, чего мы достигли, и идти дальше», – сказал Александр Беглов. Фото: pixabay.com

На правительственном совещании под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова градоначальник напомнил о необходимости плановой реализации нацпроекта «Здравоохранение», несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

В ходе заседания была утверждена «дорожная карта» достижения показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Ключевыми направлениями «карты» являются борьба с детской смертностью, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологии, а также продвижение здорового образа жизни и медицинское сопровождение пожилых петербуржцев.

В последние два года, отметил губернатор, в Петербурге ускорилось открытие новых медицинских учреждений. Кроме того, город достиг значительных успехов в борьбе с младенческой смертностью — этот показатель в Северной столице ниже среднего по России.

Беглов подчеркнул, что в текущей эпидемиологической ситуации важно обеспечить горожанам своевременную и эффективную плановую и профилактическую медпомощь. Помимо прочего, губернатор призвал усилить внимание к прививочной компании — вакцинация серьезно снижает риски среди пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов подписал документ, утверждающий порядок вакцинации петербургских медиков от Covid-19.