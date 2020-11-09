В Александровке тушили большой частный дом

Огонь успел охватить здание на 80 квадратных метрах.

В Лужском районе сегодня днем, 9 ноября, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Александровка – там загорелся дом на 80 квадратных метрах примерно в половину третьего дня. Спасатели незамедлительное выехали на место происшествия – в ликвидации пожара приняли участие восемь человек и две единицы спецтехники.

На то, чтобы потушить здание, ушло больше часа. В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД пылал автомобиль: его потушили за час. На место выезжали восемь спасателей и две единицы спецтехники.