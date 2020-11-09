На КАД пылал автомобиль: его потушили за час

На место выезжали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 9 ноября, произошел пожар на КАД. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось прямо посреди дороги – на 102-м километре внешнего кольца КАД. Там по непонятной причине загорелся автомобиль, о чем спасателям сообщили ближе к шести часам вечера. На борьбу с огнем потратили около часа, за это время сгорели все сгораемые части.

В МЧС РФ по городу отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще случалось в многострадальном особняке Игеля. К 10 утра пожару присвоили сначала ранг №1 БИС, а затем и №2. Ближе к 11 утра горение удалось локализовать.